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Galatasaray'ın Mauro Icardi transferindeki sponsor ortaya çıktı! 'Katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!'

01.08.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna kattığı önemli yıldızlarla dikkatleri üzerine çeken sarı - kırmızılılar, son olarak Mauro Icardi'nin bonservisini almıştı. Oyuncunun 6 milyon euroluk bir maaş alacağı KAP'a bildirilirken, transferde yardımcı olan sponsor da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan ve turu İstanbul'da geçmeyi hedefleyen Aslan'da Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon euro karşılığında alınmıştı. Arjantinli yıldızın maaşının ise 6 milyon euro olacağı bildirilmişti.

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Sarı - kırmızılılara bu transfer için katkıda bulunan sponsorun ise Rams Global olduğı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın aynı zamanda stadyum sponsoru da olan Rams Global'den yapılan açıklamada, "RAMS Global olarak stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Mauro Icardi transferi için şu şekilde konuşmuştu;

"Kıymetli oyuncumuz Icardi, yıllık yaklaşık 40 milyon avroluk teklifi reddetti. Sponsorlarımızın 4 milyon avrosunu karşıladığı toplamda 10 milyon avroluk gelire imza atmıştır. Bu anlattıklarım dahi nasıl bir süreç yaşandığının en güzel örneği. Kendisi bu konularda isminin geçmesini istemese de Erden kardeşim ve Nef ailesi başta olmak üzere tüm sponsorlarımız imkansız denileni başarmak için yanımızda oldu. Bize destekleri çok büyük olan değerli sponsorlarımız sağ olsun, var olsun."

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