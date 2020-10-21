Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine Stefan Strandberg!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de düşüşe geçti.Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlardan yalnızca 1 puan toplayabilen Aslan, son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Sezon başındaki havayı yeniden yakalamak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim ve teknik heyet, bir yandan da ara transfer dönemi için arayışlarına devam ediyor.Ocak ayında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.Galatasaray, adı Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapmak istiyor.Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren teknik direktör Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi maçlarını yakından takip etti.

Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Norveç'in Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi.Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.