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Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine Stefan Strandberg!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.10.2020 20:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'de zor bir dönemden geçen Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Ocak ayında yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Cimbom'da gündem stoper transferi... Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için gelen teklifleri değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcunun alternatifini buldu. O isim Stefan Strandberg! İşte detaylar...

Galatasaray'ın ocak bombası ortaya çıktı! Marcao'nun yerine Stefan Strandberg!

Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Süper Lig'de de düşüşe geçti.Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlardan yalnızca 1 puan toplayabilen Aslan, son olarak sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Sezon başındaki havayı yeniden yakalamak için çalışmalarını sürdüren Fatih Terim ve teknik heyet, bir yandan da ara transfer dönemi için arayışlarına devam ediyor.Ocak ayında birçok bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.Galatasaray, adı Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı bu bölgeye takviye yapmak istiyor.Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren teknik direktör Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi maçlarını yakından takip etti.

Deneyimli çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Norveç'in Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi.Ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

MARCAO GİDERSE STRANDBERG GELECEK

Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak.Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek.

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STEFAN STRANDBERG KİMDİR?

Tam adı Ken Remi Stefan Strandberg olan futbolcu, 25 Temmuz 1990 tarihinde Norveç'in Lyngdal kentinde dünyaya geldi.Futbola Lyngdal altyapısında başlayan Norveçli savunma oyuncusu, Mandalskameratene, Valerenga, Bryne, Rosenborg, Krasnodar, Hannover ve Trapani formalarını da giydi.Kariyeri boyunca 262 maça çıkan Norveçli futbolcu, 8 gol atıp, 14 de asist yaptı.Güncel piyasa değeri 600 bin Euro olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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