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Galatasaray'ın orta sahaya hedefi Aliou Dieng

04.08.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılılar, Gedson Fernandes transferinde sonuca ulaşamayınca listenin ilk sırasına Malili orta sahayı yazdı. Galatasaray, Al-Ahly'ye 23 yaşındaki oyuncu Aliou Dieng için 5.5 milyon Euro önerdi. Oyuncunun ayrılmak istemesinin ardından yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı. Transferin bitmesine kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray'ın orta sahaya hedefi Aliou Dieng

Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, orta saha transferi için rotasını Kuzey Afrika'ya çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isim ise; Mısır ekibi Al-Alhy'de forma giyen Aliou Dieng... Mısır basını, Galatasaray'ın Al-Ahly ile görüştüğünü ve oyuncu için 5 milyon 500 bin Euro'luk teklifte bulunduğunu yazdı. Mısır Futbol Federasyonu Eski Başkan Yardımcısı Ahmet Schubert de teklifi doğruladı ve Ahly'nin 9 milyon Euro istediğini ancak pazarlıkların devam ettiğini söyledi.

TERİM'İN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Galatasaray'a yakın kaynaklar da Dieng'in teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sıralarda yer aldığını doğruladı.

Takımı gençleştirmek ve 2000'deki gibi bir jenerasyon ortaya çıkarmak isteyen Terim'in bu transferde ısrarcı olduğu, bu nedenle Galatasaray'ın da tüm imkanlarını seferber edeceği gelen bilgiler arasında... 2019 yılında Cezayir ekibi MC Alger'den Al-Ahly'ye 1 milyon 100 bin Euro'ya transfer olan Dieng, gösterdiği performansla da Mısır ekibinin vazgeçilmezleri arasına girdi.

20 BİN EURO İÇİN TRANSFER OLMAMIŞ

Öte yandan Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un Aliou Dieng'i 2017-18 yılında denemeye aldığı ortaya çıktı.

Dönemin Sportif Direktörü Gürcan Aday, Malili futbolcuyu Adana'ya getiriyor. Dieng, Mavi-Şimşeklerle idmanlara çıkıp hazırlık maçlarında forma giyiyor ve performansıyla da beğeniliyor.

Ancak Djoliba AC Bamako'ya 20 bin Euro yetiştirme bedeli ödenmesi gerekiyor. Dönemin başkanı Mehmet Gökoğlu, Gürcan Aday'ın tüm ısrarlarına rağmen bu parayı çok bulup, ödemiyor. İlgisizlik sonrasında Dieng şehri terk ediyor.

Dieng, 2017-18 sezonunun başında Adana Demirspor ile idmanlara çıktı. Ancak transfer gerçekleşmedi.

(AKŞAM)

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Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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