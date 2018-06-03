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Galatasaray'ın Ozan Tufan planı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2018 08:53 | Son Güncelleme

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Galatasaray, yerli ve milli oyuncu sıkıntısını çözmek için ilginç bir yol izleyecek. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin direkt olarak kendilerine satmayacağı Ozan Tufan konusunda çok konuşulacak bir strateji planlandı.

UEFA'dan gelmesi muhtemel "kadro kısıtlaması" cezası sonrasında "yerli ve milli" oyuncu sıkıntısına girecek Galatasaray'da gözler bir yandan da Ozan Tufan'a çevrilmiş durumda.

Cimbom'dan çok konuşulacak strateji

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Aziz Yıldırım'ın "olmayacak" itirafında bulunduğu Ozan Tufan için Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak ise Ozan için farklı yolları deniyor.

Aziz Yıldırım'ın "olmayacak" itirafında bulunduğu Ozan Tufan için Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak ise Ozan için farklı yolları deniyor.
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Akşam'ın haberine göre; Bunlardan birisi genç oyuncuyu İspanya üzerinden takıma katmak. Bir nevi hülle yapmak. Malaga, Celta ve Deportivo gibi kulüplerle bu konudaki görüşmeler sürüyor.

Akşam'ın haberine göre; Bunlardan birisi genç oyuncuyu İspanya üzerinden takıma katmak. Bir nevi hülle yapmak. Malaga, Celta ve Deportivo gibi kulüplerle bu konudaki görüşmeler sürüyor.
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Fenerbahçe, Ozan'ı satış listesine koydu ama teklif Aslan'dan geldiği anda bu transferin çok zor gerçekleşeceğini herkes biliyor. Kanarya, ya genç futbolcuyu sarı-kırmızılılara satmayacak ya da inanılmaz bir bonservis bedeli isteyecek. Hülle yoluna başvurulmasının sebebi de bu...

Fenerbahçe, Ozan'ı satış listesine koydu ama teklif Aslan'dan geldiği anda bu transferin çok zor gerçekleşeceğini herkes biliyor. Kanarya, ya genç futbolcuyu sarı-kırmızılılara satmayacak ya da inanılmaz bir bonservis bedeli isteyecek. Hülle yoluna başvurulmasının sebebi de bu...
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Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen genç futbolcu konusunda en çok güvenilen isimse Fatih Terim... İmparator, Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldırabileceğini düşünüyor. İkili arasında Milli Takım'a dayanan büyük bir etkileşim de var.

Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen genç futbolcu konusunda en çok güvenilen isimse Fatih Terim... İmparator, Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldırabileceğini düşünüyor. İkili arasında Milli Takım'a dayanan büyük bir etkileşim de var.
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Galatasaray'da yerli ve milli eksikliğinin yanı sıra yedek kulübesindeki boşluk da göze çarpıyor. İlk 11'inde önemli yıldızları bulunan sarı-kırmızılılarda aynı durum kenarda oturanlar için söz konusu değil. Sakatlık ve ceza hallerinde Aslan büyük sıkıntı çekiyor.

Galatasaray'da yerli ve milli eksikliğinin yanı sıra yedek kulübesindeki boşluk da göze çarpıyor. İlk 11'inde önemli yıldızları bulunan sarı-kırmızılılarda aynı durum kenarda oturanlar için söz konusu değil. Sakatlık ve ceza hallerinde Aslan büyük sıkıntı çekiyor.
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Ozan transferi kadro derinliği açısından da son derece önemli. F.Bahçe'yle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Ozan, geçen sezon ligde sadece 9 maça çıktı. 3 gol ve 2 asistlik bir performans çizdi. G.Saray'da bu istatistiklerini yukarıya çekebilir. (FOTOMAÇ)

Ozan transferi kadro derinliği açısından da son derece önemli. F.Bahçe'yle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Ozan, geçen sezon ligde sadece 9 maça çıktı. 3 gol ve 2 asistlik bir performans çizdi. G.Saray'da bu istatistiklerini yukarıya çekebilir. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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