Galatasaray'ın Ozan Tufan planı

UEFA'dan gelmesi muhtemel "kadro kısıtlaması" cezası sonrasında "yerli ve milli" oyuncu sıkıntısına girecek Galatasaray'da gözler bir yandan da Ozan Tufan'a çevrilmiş durumda.

Cimbom'dan çok konuşulacak strateji

1 / 6 Aziz Yıldırım'ın "olmayacak" itirafında bulunduğu Ozan Tufan için Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak ise Ozan için farklı yolları deniyor.

2 / 6 Akşam'ın haberine göre; Bunlardan birisi genç oyuncuyu İspanya üzerinden takıma katmak. Bir nevi hülle yapmak. Malaga, Celta ve Deportivo gibi kulüplerle bu konudaki görüşmeler sürüyor.

3 / 6 Fenerbahçe, Ozan'ı satış listesine koydu ama teklif Aslan'dan geldiği anda bu transferin çok zor gerçekleşeceğini herkes biliyor. Kanarya, ya genç futbolcuyu sarı-kırmızılılara satmayacak ya da inanılmaz bir bonservis bedeli isteyecek. Hülle yoluna başvurulmasının sebebi de bu...

4 / 6 Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen genç futbolcu konusunda en çok güvenilen isimse Fatih Terim... İmparator, Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldırabileceğini düşünüyor. İkili arasında Milli Takım'a dayanan büyük bir etkileşim de var.

5 / 6 Galatasaray'da yerli ve milli eksikliğinin yanı sıra yedek kulübesindeki boşluk da göze çarpıyor. İlk 11'inde önemli yıldızları bulunan sarı-kırmızılılarda aynı durum kenarda oturanlar için söz konusu değil. Sakatlık ve ceza hallerinde Aslan büyük sıkıntı çekiyor.