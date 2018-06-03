Galatasaray'ın Ozan Tufan planı

UEFA'dan gelmesi muhtemel "kadro kısıtlaması" cezası sonrasında "yerli ve milli" oyuncu sıkıntısına girecek Galatasaray'da gözler bir yandan da Ozan Tufan'a çevrilmiş durumda.
Cimbom'dan çok konuşulacak strateji
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Aziz Yıldırım'ın "olmayacak" itirafında bulunduğu Ozan Tufan için Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak'ı görevlendirdi. Albayrak ise Ozan için farklı yolları deniyor.
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Akşam'ın haberine göre; Bunlardan birisi genç oyuncuyu İspanya üzerinden takıma katmak. Bir nevi hülle yapmak. Malaga, Celta ve Deportivo gibi kulüplerle bu konudaki görüşmeler sürüyor.
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Fenerbahçe, Ozan'ı satış listesine koydu ama teklif Aslan'dan geldiği anda bu transferin çok zor gerçekleşeceğini herkes biliyor. Kanarya, ya genç futbolcuyu sarı-kırmızılılara satmayacak ya da inanılmaz bir bonservis bedeli isteyecek. Hülle yoluna başvurulmasının sebebi de bu...
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Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen genç futbolcu konusunda en çok güvenilen isimse Fatih Terim... İmparator, Ozan Tufan'ı yeniden ayağa kaldırabileceğini düşünüyor. İkili arasında Milli Takım'a dayanan büyük bir etkileşim de var.
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Galatasaray'da yerli ve milli eksikliğinin yanı sıra yedek kulübesindeki boşluk da göze çarpıyor. İlk 11'inde önemli yıldızları bulunan sarı-kırmızılılarda aynı durum kenarda oturanlar için söz konusu değil. Sakatlık ve ceza hallerinde Aslan büyük sıkıntı çekiyor.
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Ozan transferi kadro derinliği açısından da son derece önemli. F.Bahçe'yle 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Ozan, geçen sezon ligde sadece 9 maça çıktı. 3 gol ve 2 asistlik bir performans çizdi. G.Saray'da bu istatistiklerini yukarıya çekebilir. (FOTOMAÇ)
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