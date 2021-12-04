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Galatasaray’ın pozisyonu penaltı mı? Top İbrahim Öztürk'ün eline mi dokundu?

04.12.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 3 maçtır mağlup gelen Galatasaray, 15. hafta maçında Altay'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı takım evinde kazanıp mağlubiyetlere son vermeyi amaçlıyor. Maçın ilk yarısında yaşanan pozisyonun penaltı olup olmadığı merak ediliyor. Peki Galatasaray’ın pozisyonu penaltı mı? İşte merak edilenler...

Galatasaray’ın pozisyonu penaltı mı? Top İbrahim Öztürk'ün eline mi dokundu?

Süper Lig'in 15. hafta maçında 4 Aralık gününde Galatasaray, Altay'ı konuk ediyor. Sarı kırmızılı takım tüm gücüyle kazanmak için uğraşırken, ilk yarıdaki pozisyonun penaltı olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Söz konusu pozisyon tartışma konusu oldu. Peki Galatasaray’ın pozisyonu penaltı mı?

GALATASARAY'IN POZİSYONU PENALTI MI?

Bugün 4 Aralık Cumartesi gününde Galatasaray, Altay'ı konuk ediyor. Nef Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır yönetiminde olan maç 19.00'da başladı. İlk yarıda maç esnasında oluşan pozisyon sosyal medyada ve futbolseverler arasında tartışma konusu haline geldi.

Topun Altay oyuncusu İbrahim Öztürk'ün eline dokunduğu konuşulurken, pozisyon için 'penaltı yok' denildi. Futbolseverler penaltı olduğunu söyleyerek sosyal medyada çeşitli yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Altay
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