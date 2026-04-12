Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kelimenin tam anlamıyla alev alev yanıyor! Haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, kendi seyircisi önünde ağırladığı Kocaelispor karşısında beklemediği bir şok yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 90 dakika boyunca aradığı üstünlük golünü bir türlü bulamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan bıraktı.

PUAN FARKI ERİDİ, NEFESLER TUTULDU

Galatasaray'ın evindeki bu sürpriz takılması, şampiyonluk yarışındaki hesapları da tamamen baştan yazdı. Aslan'ın puan kaybı sonrası, en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye kadar düştü. Ligin boyu kısalırken zirvede yaşanan bu sıcak gelişme, tansiyonu iyice zirveye taşıdı.

FENERBAHÇE'DEN GECENİN OLAY PAYLAŞIMI

Galatasaray maçının son düdüğüyle birlikte zirve ile arasındaki farkın 2'ye indiğini gören Fenerbahçe cephesi, psikolojik üstünlüğü ele almak için anında düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, ezeli rakibinin puan kaybının hemen ardından yapılan taraftar odaklı paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk inancını perçinleyen o coşkulu mesajında; "Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta... Hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe!" ifadelerine yer verildi. Milyonlarca sarı-lacivertli taraftar bu paylaşımın altında kenetlenirken, şampiyonluk yarışı yepyeni bir boyuta taşındı.