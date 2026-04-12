SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın sürpriz puan kaybı sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe harekete geçti. Sarı lacivertlilerin o manidar paylaşımı olay yarattı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kelimenin tam anlamıyla alev alev yanıyor! Haftaya liderlik koltuğunda giren Galatasaray, kendi seyircisi önünde ağırladığı Kocaelispor karşısında beklemediği bir şok yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 90 dakika boyunca aradığı üstünlük golünü bir türlü bulamayınca sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan bıraktı.

PUAN FARKI ERİDİ, NEFESLER TUTULDU

Galatasaray'ın evindeki bu sürpriz takılması, şampiyonluk yarışındaki hesapları da tamamen baştan yazdı. Aslan'ın puan kaybı sonrası, en yakın takipçisi olan ezeli rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı bir anda 2'ye kadar düştü. Ligin boyu kısalırken zirvede yaşanan bu sıcak gelişme, tansiyonu iyice zirveye taşıdı.

FENERBAHÇE'DEN GECENİN OLAY PAYLAŞIMI

Galatasaray maçının son düdüğüyle birlikte zirve ile arasındaki farkın 2'ye indiğini gören Fenerbahçe cephesi, psikolojik üstünlüğü ele almak için anında düğmeye bastı. Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, ezeli rakibinin puan kaybının hemen ardından yapılan taraftar odaklı paylaşım sosyal medyayı adeta salladı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk inancını perçinleyen o coşkulu mesajında; "Kadıköy'de, deplasmanda, sokakta... Hep beraber son ana kadar #İnanFenerbahçe!" ifadelerine yer verildi. Milyonlarca sarı-lacivertli taraftar bu paylaşımın altında kenetlenirken, şampiyonluk yarışı yepyeni bir boyuta taşındı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
1 - 1
Kocaelispor Kocaelispor

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları
mayıslar bizimdir..💛♥️🏆
haklı Fenerbahçe 💪
Galatasaray'ın korkulu rüyası Kocaelispor Fenerbahçe yenecek şampiyon olacak
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.