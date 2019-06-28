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Galatasaray'ın Rafinha ile ilgilendiği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Barcelona ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Rafinha'yı gündemine alan Galatasaray'ın, kısa sürede Katalan ekibine teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Rafinha ile ilgilendiği iddia edildi

Orta sahaya en az 1 transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için resmi girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncusu için kısa sürede resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Rafinha için Valencia'nın da takipte olduğu yazılırken, ilk ciddi taliplinin ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

Orta sahanın ortasında görev alan Rafael Alcantara do Nascimento geçen sezon La Liga'da 5 maça çıkarken 225 dakika süre aldı. Rafinha'nın piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aralık 2018'de sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Rafinha transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Barcelona benim evim ancak sözleşmem de karşımda duruyor. Burada kalmayı tabii ki çok istiyorum ancak kulübün kararlarına saygı duymak zorundayım" dedi.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Rafinha barcelona

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he canım hee
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