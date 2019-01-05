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Galatasaray'ın rakibi Benfica'ya şok suçlamalar

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2019 18:37 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen Benfica hakkında kiralık transferlerde usulsüzlük yapıldığı ve Porto'nun oynadığı maçlarda rakip takımlara teşvik primi verildiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Galatasaray'ın rakibi Benfica'ya şok suçlamalar

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray ile eşleşen Benfica, zor günlerden geçiyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Rui Vitoria ile yollarını ayıran Benfica'nın başı bu kez polis ile dertte.

Portekiz'in Correio da Manha gazetesinin haberine göre Portekiz polisi, kiralık transferlerde usulsüzlük yapıldığı ve Porto'nun oynadığı maçlarda rakip takımlara teşvik primi verildiği iddiaları üzerine Benfica'ya soruşturma başlattı.

KİRALIK OYUNCULAR ORTADA YOK!
Benfica'nın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncular hakkında inceleme başlatılırken, kiralık oyuncuların takımda hiç süre almaması da dikkat çekti. Portekiz ekibinin sezon başında Sevilla'dan 600 bin euroya kiraladığı Sebastien Corchia, ligde hiç oynamadı. Ado Den Haag'dan transfer edilen Tyronne Ebuehi, resmi maçlarda süre almazken Cristian Lema sadece 1 maçta forma giydi.

PORTO'NUN RAKİPLERİNE TEŞVİK PRİMİ
Ayrıca Benfica'nın şampiyonluk yarışındaki en önemli rakipleri Porto'nun oynadığı maçlarda rakip takımlara teşvik primi verildiği iddia edildi. Soruşturmada Portekiz Ligi'nde mücadele eden Aves, Chaves, Vitoria Setubal ve Paços Ferreira takımları da yer aldı. (Sporx)


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