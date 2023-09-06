Galatasaray'ın rakibi Manchester'a şok üstüne şok!

Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumda.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.
Takımın en iyi kanat oyuncuları Antony ve Sancho kadro dışı bırakıldı. Antony, kız arkadaşını darp etmekten, Sancho ise hocasıyla kavga etmekten dolayı süresiz olarak takımdan uzaklaştırıldı.