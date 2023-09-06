Galatasaray'ın rakibi Manchester'a şok üstüne şok!

Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumda.

TAKIM KAN KAYBEDİYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.

ANTONY VE SANCHO KADRO DIŞI

Takımın en iyi kanat oyuncuları Antony ve Sancho kadro dışı bırakıldı. Antony, kız arkadaşını darp etmekten, Sancho ise hocasıyla kavga etmekten dolayı süresiz olarak takımdan uzaklaştırıldı.

