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Galatasaray'ın rakibi Manchester'a şok üstüne şok!

06.09.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın rakibi Manchester United sezona sorunlarla başladı. Takıma yeni katılan Amrabat'ın sakatlık sebebiyle 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin yanında kız arkadaşına saldıran Antony kadro dışı bırakıldı. Son olarak da İngiliz ekibinin yıldızı Sancho da süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'ın rakibi Manchester'a şok üstüne şok!
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumda.

TAKIM KAN KAYBEDİYOR

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.

ANTONY VE SANCHO KADRO DIŞI

Manchester-United-winger-Antony

Takımın en iyi kanat oyuncuları Antony ve Sancho kadro dışı bırakıldı. Antony, kız arkadaşını darp etmekten, Sancho ise hocasıyla kavga etmekten dolayı süresiz olarak takımdan uzaklaştırıldı.

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