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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da neler oluyor? 6 futbolcu birden neye uğradığını şaşırdı...

14.09.2023 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri geçerek grup etabına yükselen Galatasaray; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu A Grubu'nda yer almıştı. Sarı - kırmızılıların rakiplerinden Manchester United'da yaşanan olaylar ise gündeme bomba gibi düştü. Kırmızı Şeytanlar'da üst üste gelen problemler, dünya basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

Galatasaray; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri yenilgisiz tamamlamış ve A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti. Sarı - kırmızılıların grubundaki iddialı takımlardan olan Manchester United'da yaşanan son gelişmeler ise gündeme damgasını vurdu.

GREENWOOD GÖNDERİLDİ

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Premier Lig devinde ilk olarak hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Mason Greenwood ile yollar zorunlu olarak ayrıldı. İngiliz futbolcu, Getafe'ye kiralandı.

MOUNT VE VARANE SAKAT

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Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Mason Mount ve savunma oyuncusu Raphael Varane da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak.

AMRABAT 1,5 AY YOK

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Takıma yeni katılan oyuncular arasında bulunan Sofyan Amrabat'ın da 1,5 aylığına forma giyemeyecek olması, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

İKİ KADRO DIŞI

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Öte yandan tıpkı Greenwood gibi hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Antony ve disiplinsiz hareketler sergilediği belirtilen Jadon Sancho, kadro dışı bırakıldı.

Sancho'nun takımdaki disiplin süreci tamamlanana kadar forma giymeyeceği belirtildi.

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