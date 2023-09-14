Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da neler oluyor? 6 futbolcu birden neye uğradığını şaşırdı...

Galatasaray; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elemeleri yenilgisiz tamamlamış ve A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşmişti. Sarı - kırmızılıların grubundaki iddialı takımlardan olan Manchester United'da yaşanan son gelişmeler ise gündeme damgasını vurdu.

GREENWOOD GÖNDERİLDİ

Premier Lig devinde ilk olarak hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Mason Greenwood ile yollar zorunlu olarak ayrıldı. İngiliz futbolcu, Getafe'ye kiralandı.

MOUNT VE VARANE SAKAT

Kırmızı Şeytanlar'ın yeni transferi Mason Mount ve savunma oyuncusu Raphael Varane da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle sahalardan 1 ay uzak kalacak.

AMRABAT 1,5 AY YOK

Takıma yeni katılan oyuncular arasında bulunan Sofyan Amrabat'ın da 1,5 aylığına forma giyemeyecek olması, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almıştı.

İKİ KADRO DIŞI

Öte yandan tıpkı Greenwood gibi hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Antony ve disiplinsiz hareketler sergilediği belirtilen Jadon Sancho, kadro dışı bırakıldı.

Sancho'nun takımdaki disiplin süreci tamamlanana kadar forma giymeyeceği belirtildi.

