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Galatasaray'ın rakibi Molde, kendi liginde takıldı!

19.08.2023 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpija Ljubljana'yı eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray'ın rakibi Molde, Norveç Ligi'nin 19. haftasında oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.

Aker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutan Molde, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

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Ev sahibi takımın stoperi Eirik Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Molde, 34 puanla 4. sırada yer aldı. Düşme hattında bulunan Valerenga ise 16 puana yükseldi.
Molde'nin Galatasaray'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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