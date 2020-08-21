Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İlk 5 maç...

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da hazırlık maç programları da netleşti.
Sarı-kırmızılılar 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbulspor ile 31 Ağustos Pazartesi ise Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.
Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşısında verecek. Maçlar 3 ve 5 Eylül'de Türk Telekom'da...
24 Ağustos Eyüpspor
28 Ağustos İstanbulspor
31 Ağustos İstanbulspor
03 Eylül Gaziantep FK
05 Eylül Kasımpaşa
Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha
Sosa'nın fotoğrafı internete sızdı
Beşiktaş oyuncu listesi gönderdi
İŞTE MHK'nın yeni başkanı
Enner Valencia F.Bahçe'de
Babası başarısının sırrını açıkladı
Cimbom transfer bombasını patlattı
Artem Kravets Dinamo Kiev'de
Gomis yürekleri ağızlara getirdi! Bir anda...
G.Saraylı yıldıza Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu!
Tahkim Kurulu'dan Ahmet Ağaoğlu'na kötü haber!
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum