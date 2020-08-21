Galatasaray'ın rakipleri belli oldu! İlk 5 maç...

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da hazırlık maç programları da netleşti.

Sarı-kırmızılılar 24 Ağustos Pazartesi günü Eyüpspor, 28 Ağustos Cuma günü ise İstanbulspor ile 31 Ağustos Pazartesi ise Ümraniyespor'la Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

Florya'daki bu iki hazırlık maçının ardından Cimbom, lig öncesi en ciddi sınavını Gaziantep FK ve Kasımpaşa karşısında verecek. Maçlar 3 ve 5 Eylül'de Türk Telekom'da...

24 Ağustos Eyüpspor

28 Ağustos İstanbulspor

31 Ağustos İstanbulspor

03 Eylül Gaziantep FK

05 Eylül Kasımpaşa

