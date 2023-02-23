Galatasaray'ın rekoruna Real Madrid ortak oldu! Ümit Karan, Liverpool'un sahasında şov yapmıştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, Real Madrid’i konuk etti. Anfield Road’da oynanan mücadeleye Vinicius Jr damga vurdu. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan Real Madrid, devler liginde yine boy gösterdi.

ÜMİT KARAN TARİH YAZMIŞTI

Tam 57 yıl sonra kendi evinde 5 gol yiyen Liverpool'a ilk golü Vinicius Jr attı. İki kez takımı adına gol bulan Brezilyalı isim, Liverpool'un stadı Anfield'da iki gol atan beşinci isim oldu. Liverpool'a kendi evinde bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk isim ise Ümit Karan'dı.

LIVERPOOL-GALATASARAY

Tarihle 2006'yı gösterdiğinde Liverpool ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı. Galatasaray'ın gollerini 59 ve 65. dakikalarda Ümit Karan atmıştı.

