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Galatasaray'ın rekoruna Real Madrid ortak oldu! Ümit Karan, Liverpool'un sahasında şov yapmıştı...

23.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile karşılaşan Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2’lik skorla kazandı. Liverpool, 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında 5 gol birden yedi. Anfield'da Liverpool'a iki gol atan oyuncular kervanına Vinicius Jr. da katıldı. Bunu ilk başaran isim 2006 yılında Galatasaray formasıyla Ümit Karan'dı...

Galatasaray'ın rekoruna Real Madrid ortak oldu! Ümit Karan, Liverpool'un sahasında şov yapmıştı...
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool, Real Madrid’i konuk etti. Anfield Road’da oynanan mücadeleye Vinicius Jr damga vurdu. Sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılan Real Madrid, devler liginde yine boy gösterdi.

ÜMİT KARAN TARİH YAZMIŞTI

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Tam 57 yıl sonra kendi evinde 5 gol yiyen Liverpool'a ilk golü Vinicius Jr attı. İki kez takımı adına gol bulan Brezilyalı isim, Liverpool'un stadı Anfield'da iki gol atan beşinci isim oldu. Liverpool'a kendi evinde bir Avrupa kupası maçında iki gol atan ilk isim ise Ümit Karan'dı.

LIVERPOOL-GALATASARAY

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Tarihle 2006'yı gösterdiğinde Liverpool ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı. Galatasaray'ın gollerini 59 ve 65. dakikalarda Ümit Karan atmıştı.

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