SPOR

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.05.2019 15:43 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ettikten sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
'Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz''Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz'
Galatasaray'a zor rakipGalatasaray'a zor rakip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Rizespor

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Maç bitti saha karıştı! G.Saray detayı

Maç bitti saha karıştı! G.Saray detayı

Başkan istifasını resmen açıkladı

Başkan istifasını resmen açıkladı

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Emre Akbaba'nın hareketi maça damga vurdu

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Hasan Kartal: Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz

'Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz'

Çaykur Rizespor Galatasaray'a zor rakip

Galatasaray'a zor rakip

Dario Melnjak: Galatasaray'ı yenip Avrupa'ya gitmek istiyoruz

'G.Saray'ı yenip Avrupa'ya gitmek istiyoruz'

Henry Onyekuru Galatasaray'ın takımda kalmasını istediğini açıkladı

Onyekuru G.Saray'ın kararını açıkladı!

'Forma ve stadın isim hakkı için...'

'Forma ve stadın isim hakkı için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.