SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin

Galatasaray, sağ bek bölgesindeki sakatlık sorunları nedeniyle transfer çalışmalarına hız verdi. Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu Taha Şahin, sarı-kırmızılıların radarına girdi. Transferin gerçekleşmesi halinde, Taha Şahin Galatasaray'ın savunma hattına önemli bir güç katacak.

Galatasaray'ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin
Burak Kavuncu
Muhammet Taha Şahin

Muhammet Taha Şahin

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizesporr'un yükselen yıldızı Taha Şahin'i transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Wilfried Singo'nun sakatlığı sonrasında sağ bek pozisyonunda yaşanan sıkıntılar, yönetimi harekete geçirdi. Bu doğrultuda, Çaykur Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Taha Şahin, Galatasaray'ın transfer listesinin en üst sıralarına yerleşti.

RİZESPOR'DAN TAHA ŞAHİN!

Galatasaray ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin 1

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Rizespor’dan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taha Şahin’i transfer listesine ekledi. Taha Şahin, son iki sezondur Çaykur Rizespor'da gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem savunmadaki başarısı hem de hücuma verdiği katkılarla takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Yerli bir oyuncu olması da, Galatasaray'ın transferdeki tercihini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Galatasaray ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin 2

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Taha Şahin için Çaykur Rizespor'a takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Rizespor'un da ilgisini çeken bazı oyuncularını takasta kullanabileceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Taha Şahin'in Galatasaray'da kısa sürede forma şansı bulması bekleniyor. Bu sezon Rizespor formasıyla 16 maça çıkan Taha Şahin, istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor.

KARİYERİNE DAİR NOTLAR

Galatasaray ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin 3

22 Ekim 2000 doğumlu olan Taha Şahin, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Daha sonra Kasımpaşa altyapısına transfer olan Şahin, burada U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Profesyonel kariyerine 2019-2020 sezonunda 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da adım atan Şahin, burada 43 maçta 3 gol kaydetti. Çaykur Rizespor'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de de kendini gösterme fırsatı bulan Taha Şahin, kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a sert eleştiri!Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a sert eleştiri!
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar geliyorFenerbahçeli İrfan Can Kahveci ayrılıyor mu? İspanyollar geliyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Çaykur Rizespor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Gülşah Durbay'ın son sözleri ortaya çıktı!

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Avustralya’da baba oğul katliam yaptı! Hedefte kim vardı? İsrail’den açıklama

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.