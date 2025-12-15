Galatasaray'ın sağ bek radarına genç yetenek: Taha Şahin

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizesporr'un yükselen yıldızı Taha Şahin'i transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Wilfried Singo'nun sakatlığı sonrasında sağ bek pozisyonunda yaşanan sıkıntılar, yönetimi harekete geçirdi. Bu doğrultuda, Çaykur Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Taha Şahin, Galatasaray'ın transfer listesinin en üst sıralarına yerleşti.

RİZESPOR'DAN TAHA ŞAHİN!

Gazeteci Reşat Can Özbudak'ın haberine göre, Galatasaray, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına Rizespor’dan 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Taha Şahin’i transfer listesine ekledi. Taha Şahin, son iki sezondur Çaykur Rizespor'da gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hem savunmadaki başarısı hem de hücuma verdiği katkılarla takımının önemli oyuncularından biri haline geldi. Yerli bir oyuncu olması da, Galatasaray'ın transferdeki tercihini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Öte yandan Galatasaray yönetimi, Taha Şahin için Çaykur Rizespor'a takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Rizespor'un da ilgisini çeken bazı oyuncularını takasta kullanabileceği belirtiliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde, Taha Şahin'in Galatasaray'da kısa sürede forma şansı bulması bekleniyor. Bu sezon Rizespor formasıyla 16 maça çıkan Taha Şahin, istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor.

KARİYERİNE DAİR NOTLAR

22 Ekim 2000 doğumlu olan Taha Şahin, futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. Daha sonra Kasımpaşa altyapısına transfer olan Şahin, burada U19 ve U21 takımlarında forma giydi. Profesyonel kariyerine 2019-2020 sezonunda 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da adım atan Şahin, burada 43 maçta 3 gol kaydetti. Çaykur Rizespor'a transfer olduktan sonra Süper Lig'de de kendini gösterme fırsatı bulan Taha Şahin, kısa sürede takımının vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.