Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ihtimalleri

2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından playoff turuna yükselmeye çalışacak.
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.
Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan 9 rakibi var. Hafta sonu Avrupa'da maçların tamamlanmasının ardından Galaatasaray için belli olan rakip sayısı 4'ten 9'a çıktı. Bu rakipler arasına Danimarka'dan 1 takım daha katılacak.
Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:
İskoçya 2'incisi: Celtic
Hollanda 2'incisi: PSV
Çekya 2'incisi: Sparta Prag
Avusturya 2'incisi: Rapid Wien
Danimarka 2'incisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag
Yukarıdaki rakiplere ek olarak;
Portekiz 3'üncüsü: Benfica
Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk
Rusya 2'incisi: Spartak Moskova
Fransa 3'üncüsü: Monaco
Belçika 2'incisi: Genk
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