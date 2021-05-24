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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ihtimalleri

24.05.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ihtimalleri

2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.

İLK İHTİMAL

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından playoff turuna yükselmeye çalışacak.

İKİNCİ İHTİMAL

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarna katılmayı hedefleyecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan 9 rakibi var. Hafta sonu Avrupa'da maçların tamamlanmasının ardından Galaatasaray için belli olan rakip sayısı 4'ten 9'a çıktı. Bu rakipler arasına Danimarka'dan 1 takım daha katılacak.

İHTİMAL DAHİLİNDEKİ RAKİPLER

Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:

İKİNCİ ÖN ELEME TURU

İskoçya 2'incisi: Celtic
Hollanda 2'incisi: PSV
Çekya 2'incisi: Sparta Prag
Avusturya 2'incisi: Rapid Wien
Danimarka 2'incisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

ÜÇÜNCÜ ÖN ELEME TURU

Yukarıdaki rakiplere ek olarak;

Portekiz 3'üncüsü: Benfica
Ukrayna 2'incisi: Shakhtar Donetsk
Rusya 2'incisi: Spartak Moskova
Fransa 3'üncüsü: Monaco
Belçika 2'incisi: Genk

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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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