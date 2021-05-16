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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

16.05.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda ikinci olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray'ın önünde iki ihtimal bulunuyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United kazanırsa üçüncü ön eleme turundan Devler Ligi'ne katılacak. Villarreal kazanırsa 3 tur geçmesi gerekecek. Aslan'ın muhtemel rakipleri Benfica, Shakhtar, PSG, Celtic gibi takımlar.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından play-off turuna yükselmeye çalışacak.

VILLARREAL ŞANSI ZORA SOKUYOR

Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı hedefleyecek.

BENFICA VE SHAKHTAR KABUSU

Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. İkinci ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk.

DİĞER İHTİMALLER

Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:

İskoçya ikincisi: Celtic

Çekya ikincisi: Sparta Prag/Jablonec

Hollanda ikincisi: PSV/ AZ Alkmaar

Avusturya ikincisi: Rapid Wien/Linz/Sturm Graz

Danimarka ikincisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag

Yukarıdaki rakiplere ek olarak;

Portekiz üçüncüsü: Benfica

Ukrayna ikincisi: Shakhtar Donetsk

Fransa 3'üncüsü: PSG/Monaco/Lyon

Rusya ikincisi: Spartak/ Lokomotiv

Belçika ikincisi: Brugge/ Genk/ Anderlecht/ Antwerp


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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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