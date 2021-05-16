Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde de Şampiyonlar Ligi bileti aldığı için ön eleme yerine direkt gruptan katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda katılacak ve ardından play-off turuna yükselmeye çalışacak.
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırsa liginde Şampiyonlar Ligi bileti alamadığı için ön elemeden katılım gösterecek. Bu nedenle Galatasaray, ikinci ön eleme turundan Devler Ligi'ne dahil olacak. 3 tur geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı hedefleyecek.
Galatasaray'ın iki ön eleme turu için 'kesin' olarak belli olan üç rakibi var. İkinci ön eleme turunda mücadele ederse Celtic, üçüncü ön eleme turunda mücadele edecek olursa Benfica ve Shakhtar Donetsk.
Diğer kesinleşmeyen rakipler içinse liglerindeki puan durumuna göre ihtimaller şöyle:
İskoçya ikincisi: Celtic
Çekya ikincisi: Sparta Prag/Jablonec
Hollanda ikincisi: PSV/ AZ Alkmaar
Avusturya ikincisi: Rapid Wien/Linz/Sturm Graz
Danimarka ikincisi: Midtjylland/Brondby/Kopenhag
Yukarıdaki rakiplere ek olarak;
Portekiz üçüncüsü: Benfica
Ukrayna ikincisi: Shakhtar Donetsk
Fransa 3'üncüsü: PSG/Monaco/Lyon
Rusya ikincisi: Spartak/ Lokomotiv
Belçika ikincisi: Brugge/ Genk/ Anderlecht/ Antwerp
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