SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Bodø/Glimt maçının bilet fiyatları açıklandı. Biletler 2 bin TL ile 40 bin TL arasında değişiyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...
Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. 2. hafta mücadelesinde Liverpool'u deviren Sarı-Kırmızılılar'da Bodo maçının biletleri satışa çıktı.

40 BİN LİRAYA BİLET

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi nde oynayacağı Bodo/Glimt maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar... 1

Sarı-Kırmızılılar'da Liverpool maçında bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 50 bin TL arasındayken bu karşılaşmada da biletler 2 bin ile 40 bin lira arasında alıcı buldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Sıralaması’ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te Bodø/Glimt takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır."

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi nde oynayacağı Bodo/Glimt maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar... 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray paraya para demeyecek! Dev gelir...G.Saray paraya para demeyecek! Dev gelir...
İkinci Napoli seferi! G.Saray'ın yeni orta sahası İtalya'danİkinci Napoli seferi! G.Saray'ın yeni orta sahası İtalya'dan
Anahtar Kelimeler:
son dakika bilet galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.