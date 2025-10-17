Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Bodo/Glimt maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. 2. hafta mücadelesinde Liverpool'u deviren Sarı-Kırmızılılar'da Bodo maçının biletleri satışa çıktı.

40 BİN LİRAYA BİLET

Sarı-Kırmızılılar'da Liverpool maçında bilet fiyatları 2 bin 300 TL ile 50 bin TL arasındayken bu karşılaşmada da biletler 2 bin ile 40 bin lira arasında alıcı buldu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımız, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Sıralaması’ndaki üçüncü hafta mücadelesinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19.45’te Bodø/Glimt takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir.

Maçın biletleri, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır."