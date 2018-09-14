Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY logosunu formasında taşıyacak.
Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül’de İstanbul Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.
GALATASARAY DA AÇIKLADI
Galatasaray Kulübü, THY ile Şampiyonlar Ligi için forma sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ımız, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek." ifadelerine yer verildi.
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