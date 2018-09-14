SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2018 14:27 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Galatasaray’ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu. Galatasaray Spor Kulübü ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!

2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu THY logosunu formasında taşıyacak.

Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 18 Eylül’de İstanbul Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.

GALATASARAY DA AÇIKLADI

Galatasaray Kulübü, THY ile Şampiyonlar Ligi için forma sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre Galatasaray'ımız, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi türk hava yolları thy

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Formaların tasarımını da İtalyan tasarımcılara yaptırsalardı. Yerli ve milli THY'miz.
Hayırlı olsun camiamiza
kaç para verecekler kap a bildirin
nihayet formanın sarısı kendi rengine gelmeye başlamış, bir ara tamamen turuncuya dönmüştü ...!
Yakışır Aslanıma,heyt bee:) Ülkemizin en büyük,en tanınmış 4-5 kurumundan biri.hayırlı olsun...
Arsenal'in Emirates'i varsa bizim de Thy'miz var(8)
ne karşılığında anlaştı...
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