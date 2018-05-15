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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’i kazanırsa Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan girecek. Ancak yeni format sebebiyle Aslan’ı bu kez gruplarda daha zorlu rakipler bekliyor olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlaması durumunda yeniden ait olduğu yere yani Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. Sarı-Kırmızılılar, ligde mutlu sona ulaşması halinde Devler Ligi’ne direkt gruplardan katılacak. İşte bu doğrultuda en son 2015-16 sezonunda bu arenada mücadele eden Cim Bom’un, herhangi bir aksilik olmaması durumunda kura çekimine son torbadan katılması bekleniyor.

4 büyük ligden 4 takım

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.

Kura çekimi 30 Ağustos’ta

Devler Ligi’nde grup kura çekimi 30 Ağustos’ta çekilecek. Grup maçları 18-19 Eylül’de, son maçlar 11-12 Aralık 2018’de sona erecek. Yeni formatta artık maçlar TSİ 21.45’te değil, 19.55 ve 22.00 saatlerinde başlayacak. Kupanın final maçı ise 1 Haziran 2019’da Madrid’deki Wanda Metropolitano’da oynanacak.

1.TORBA

R.Madrid/Liverpool
A.Madrid/Marsilya
Barcelona
B.Münih
M.City
Juventus
PSG
L.Moskova

2.TORBA

A.Madrid
R.Madrid
B.Dortmund
Porto
M.United
S.Donetsk
Napoli
Basel

3.TORBA

Tottenham
Liverpool
Roma
Lazio
Monaco
Schalke 04
Salzburg
CSKA Moskova

4.TORBA​

GALATASARAY
PSV
Valencia
Celtic
C.Brugge
Hoffenheim
L.Razgrad
(Elemelerden gelecek)

Not: Kesin liste kupanın eleme maçları bittikten, yanında () bulunan takımların yeri Ş.Ligi ve A.Ligi finallerinin ardından netlik kazanacak. Yanında (*) bulunan takımların ligleri ise henüz tamamlanmadı.

(Fanatik)**

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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Takım
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
daha dün gece ligin zirvesi kaynıyor diye haber yaptınız şimdi gs yi şampiyon ilan ettiniz. unutmayın lig bitmedi ve BAŞAKŞEHİR ve fb işin peşini bırakmadı
bjk gibi şanslı değiliz ki torbalarda ki en dandik takımları seçelim 1.torbadan münih 2.torbadan madrid 3.torbadan liverpool çekeriz
farketmezzz kim gelirse gelsin cimbom herkesle savaşır çekinmez !!!
gs dünyanın en ballı taskımıdır.L.moskova-basel-lazio çeker
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