Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Süper Lig’de sezonu şampiyon tamamlaması durumunda yeniden ait olduğu yere yani Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’ne dönecek. Sarı-Kırmızılılar, ligde mutlu sona ulaşması halinde Devler Ligi’ne direkt gruplardan katılacak. İşte bu doğrultuda en son 2015-16 sezonunda bu arenada mücadele eden Cim Bom’un, herhangi bir aksilik olmaması durumunda kura çekimine son torbadan katılması bekleniyor.

4 büyük ligden 4 takım

UEFA’nın, 4 büyük lig olan İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya’da sezonu ilk 4 içerisinde bitiren takımları direkt gruplarda oynatacağı için Aslan’ı, bu kez daha zorlu bir turnuva bekleyecek. Birinci torbada Şampiyonlar Ligi (Real Madrid ya da Liverpool) ve Avrupa Ligi (Marsilya ya da Atletico Madrid) şampiyonlarının yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, Manchester City, Juventus, ikinci torbada Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli, 3. torbada ise Tottenham, Cengiz Ünder’li Roma, Lazio ve Monaco gibi güçlü takımlar, temsilcimizle aynı grupta yer alabilir.