Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu! Yüzdeleri bile duyuruldu

SON DAKİKA Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray evinde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak adını ilk 24'e yazdırmayı neredeyse garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip zorlu maçtan puanla ayrılarak üst tur vizesine bir adım daha yakınlaşırken, muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. İşte Cimbom'un son maçlar öncesi olası rakipleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu! Yüzdeleri bile duyuruldu
Burak Kavuncu

Galatasaray Rams Park'da Atletico Madrid'den 1 puan alarak Şampiyonlar Ligi'nde 8.maçlar öncesi büyük bir avantajı elde etti. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta oynanacak Manchester City maçı öncesi üst turu neredeyse garantilerken, ilk 24'e kalması durumunda eşleşeceği rakipler için de olasıklıklar belli oldu.

İŞTE O İHTİMALLER! NEWCASTLE BAŞI ÇEKİYOR...

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki olası rakipleri belli oldu! Yüzdeleri bile duyuruldu 1

Ülke puanı hesabının verilerine göre; 7.hafta maçlarının ardından Galatasaray’ın play-off turunda karşılaşma ihtimali en yüksek rakipleri belli oldu. Olasılık hesaplamalarına göre sarı-kırmızılıların en muhtemel rakibi yüzde 17,71 ile Newcastle United oldu. İngiliz temsilcisini yüzde 12,38 ihtimalle Inter takip ederken, Borussia Dortmund yüzde 10,59 ile üçüncü sırada yer aldı.

Listede dördüncü basamakta yüzde 10,29 ihtimalle Atalanta bulunurken, Chelsea yüzde 8,56 ile beşinci sırada kendine yer buldu. Juventus’un Galatasaray ile eşleşme ihtimali yüzde 8,41 olarak hesaplanırken, Sporting CP yüzde 7,93 oranla yedinci sırada yer aldı.

Paris Saint-Germain’in olası rakip olma ihtimali yüzde 5,35 olarak öne çıkarken, Tottenham Hotspur yüzde 4,55 ile dokuzuncu sırada yer aldı. İlk 10’u tamamlayan ekip ise yüzde 4,29 ihtimalle Atletico Madrid oldu.

MANCHESTER CITY MAÇI SONRASI SENARYOLAR!

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki olası rakipleri belli oldu! Yüzdeleri bile duyuruldu 2

Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri, Manchester City ile oynanacak maçtan çıkacak sonuca göre şekilleniyor. Sarı-kırmızılıların alacağı sonuca bağlı olarak karşılaşma ihtimali en yüksek ekipler de netleşmeye başladı.

City karşısında galibiyet elde edilmesi halinde Galatasaray’ın play-off turunda karşılaşma ihtimali en yüksek üç rakip; Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Marsilya olarak öne çıkıyor.

Manchester City ile beraberlik durumunda ise ihtimaller farklılaşıyor. Bu senaryoda sarı-kırmızılıların yolunun Inter, Newcastle United ve Borussia Dortmund ile kesişme olasılığı daha yüksek görünüyor.

City karşısında mağlubiyet alınması halinde ise Galatasaray’ı zorlu rakipler bekliyor. Bu senaryoda play-off turunda en güçlü adaylar Newcastle United, Inter ve Atalanta olarak dikkat çekiyor.

Manchester City karşısında alınacak sonuç, Galatasaray’ın Avrupa yolculuğunda sadece sıralamayı değil, karşısına çıkabilecek rakip profilini de doğrudan belirleyecek.

GALATASARAY'IN SON MAÇLAR ÖNCESİ ELENME İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray ın Şampiyonlar Ligi ndeki olası rakipleri belli oldu! Yüzdeleri bile duyuruldu 3

Galatasaray'ın 10 puanla bitirdiğinde elenme riski ile karşı karşıya olması için aşağıdaki 9 ihtimalin en az 8 tanesinin gerçekleşmesi gerekiyor. İşte o senaryolar...

Kopenhag'ın Barcelona'ya karşı kazanması
Napoli'nin Chelsea'yi yenmesi
Olimpiyakos'un Ajax'a karşı kazanması
Bilbao'nun Sporting'e karşı kazanması
PSV'nin Bayern'e karşı kazanması
Monaco'nun Juventus'tan puan ya da puanlar alması
Leverkusen'in Villareal maçından en az 1 puan alması
Marsilya'nın Club Brugge'dan puan alması ya da Brugge'un farklı kazanması
Karabağ'ın Liverpool'a az farkla yenilmesi ya da puan alması

Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid son dakika galatasaray manchester city şampiyonlar ligi Play-Off muhtemel rakipler
