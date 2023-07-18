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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bu akşam belli oluyor! Büyük sürpriz yaşanıyor...

18.07.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli olmuştu. Zalgiris-Struga FC eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılılara rakiplerinden sürpriz bir skor gelmişti. Bu akşam oynanacak maçla sonuçlanacak turda sarı-kırmızılıların rakibi belli olacak.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi belli olmuştu. İlk maçların oynanmasının ardından büyük bir sürpriz yaşanmıştı.

DEPLASMANDA BERABERE KALDILAR

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Zalgiris-Struga FC arasında oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı. Turun ağır favorisi olarak gösterilen Zalgiris'in kendi evinde berabere kalması büyük bir sürpriz yarattı.

BU AKŞAM BELLİ OLACAK

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Struga - Zalgiris arasındaki Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçı bu akşam 18:00’de başlayacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

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İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.

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