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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'a darbe üstüne darbe

07.09.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın rakibi Manchester United sezona sorunlarla başladı. Takıma yeni katılan Amrabat'ın sakatlık sebebiyle 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Bu sakatlığın ardından hücum oyuncusu Amad Diallo ameliyat edildi ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Amad Diallo

Amad Diallo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumdaydı. Peş peşe gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı.

TAKIM KAN KAYBEDİYOR

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.

BİR SAKATLIK DAHA

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Dizinden operasyon geçiren Amad Diallo'nun da en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sakatlık haberlerinin yanında Sancho ve Antony de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

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