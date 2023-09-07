Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'a darbe üstüne darbe

Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumdaydı. Peş peşe gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı.

TAKIM KAN KAYBEDİYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.

BİR SAKATLIK DAHA

Dizinden operasyon geçiren Amad Diallo'nun da en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sakatlık haberlerinin yanında Sancho ve Antony de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

