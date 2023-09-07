Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United'a darbe üstüne darbe

Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından moraller bir hayli bozulmuş durumdaydı. Peş peşe gelen sakatlık haberleri keyifleri kaçırdı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United her geçen gün kan kaybediyor. Yeni transfer Amrabat'ın 6 hafta sahalardan uzak kalması İngiliz devinde keyifleri bir hayli kaçırdı.
Dizinden operasyon geçiren Amad Diallo'nun da en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sakatlık haberlerinin yanında Sancho ve Antony de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılmıştı.