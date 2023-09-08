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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United soyunma odasında olaylar dinmiyor!

08.09.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın rakibi Manchester United sezona sorunlarla başladı. Takıma yeni katılan Amrabat'ın sakatlık sebebiyle 6 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Bu sakatlığın ardından hücum oyuncusu Amad Diallo ameliyat edildi ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlıklar boğuşan Manchester United soyunma odasında başka bir kriz patlak verdi.

Jadon Sancho

Jadon Sancho

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından takımdaki morallerin bir hayli bozulduğu öğrenilirken, bazı futbolcuların soyunma odasındaki tavırları takımda sorun çıkarttı.

SANCHO KADRO DIŞI

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Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrası Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından Sancho cephesinden tecrübeli teknik adamı suçlayan bir açıklama gelimişti. Bu açıklamanın ardından Manchester United soyunma odası karıştı.

SANCHO'YU ARTIK İSTEMİYORLAR

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Sancho'nun bu açıklamasının ardından takım arkadaşları İngiliz oyuncuyla tüm bağlarını koparttı. Medyanın önünde hocasına karşı kullandığı cümlelerden rahatsız olan Manchester United takımı, soyunma odasında alınan karara göre kulüpte istemiyor.

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