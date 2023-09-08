Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United soyunma odasında olaylar dinmiyor!

Manchester United'da sular durulmuyor. Arsenal karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından takımdaki morallerin bir hayli bozulduğu öğrenilirken, bazı futbolcuların soyunma odasındaki tavırları takımda sorun çıkarttı.

SANCHO KADRO DIŞI

Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrası Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından Sancho cephesinden tecrübeli teknik adamı suçlayan bir açıklama gelimişti. Bu açıklamanın ardından Manchester United soyunma odası karıştı.

SANCHO'YU ARTIK İSTEMİYORLAR

Sancho'nun bu açıklamasının ardından takım arkadaşları İngiliz oyuncuyla tüm bağlarını koparttı. Medyanın önünde hocasına karşı kullandığı cümlelerden rahatsız olan Manchester United takımı, soyunma odasında alınan karara göre kulüpte istemiyor.

