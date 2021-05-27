Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. İspanyol ekibi, finalde Manchester United'ı penaltılarla eleyerek kupayı müzesine götürdü.
Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Süper Lig'de 2020/21 sezonunu 2. sırada bitiren Galatasaray ise 3 ön eleme turu oynayacak.
Sarı kırmızılıların bu turda muhtemel 3 rakibi bulunuyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: Celtic, PSV veya Sparta Prag.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi ön elemelerine katılacak. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri:
Kura çekimi: 16 Haziran
İlk maçlar 20-21 Temmuz
Rövanş maçları: 27-28 Temmuz
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