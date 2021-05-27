SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

27.05.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'in şampiyon olmasının ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme turu oynayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde tarihinde ilk kez şampiyon oldu. İspanyol ekibi, finalde Manchester United'ı penaltılarla eleyerek kupayı müzesine götürdü.

Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Süper Lig'de 2020/21 sezonunu 2. sırada bitiren Galatasaray ise 3 ön eleme turu oynayacak.

545

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Sarı kırmızılıların bu turda muhtemel 3 rakibi bulunuyor. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri: Celtic, PSV veya Sparta Prag.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elenmesi halinde Avrupa Ligi ön elemelerine katılacak. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maç tarihleri:

Kura çekimi: 16 Haziran
İlk maçlar 20-21 Temmuz
Rövanş maçları: 27-28 Temmuz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
Fatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusuFatih Terim'den 14 kişiye suç duyurusu
2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası Türkiye'de
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

Biden'dan talimat: Bayrakları yarıya indirin

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Sergel Yalçın'dan sözleşme açıklaması geldi

Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

Süper Lig'e yükselen son takım Altay!

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Aboubakar transferinde son dakika! Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fransa'da skandal karar! Hiçbiri yer almadı

Fenerbahçe’de yılın takası!

Fenerbahçe’de yılın takası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.