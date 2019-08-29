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G.Saray'ın rakipleri belli oluyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Monaco'da çekilecek Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray'ın rakipleri, Hamit Altıntop ve Wesley Sneijder'in çekeceği kura sonrası belli olacak.

G.Saray'ın rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi kura çekimine dair tüm detaylar haberimizde olacak.

Ayrıntılar birazdan...

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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