Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu mu? İşte muhtemel rakipler...

2021 – 2022 sezonunda ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekiminde, Galatasaray seri başı olmadan katılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi için ilk tur maçları 20 – 21 Temmuz, rövanşlar ise 27 – 28 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA’nın, İsviçre Nyon’daki merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kura çekimi, saat 13.00’te başlayacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

"Lig Yolu" kategorisinden kura çekimine girecek Galatasaray, yalnızca İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ya da Çekya'dan Sparta Prag üçlüsünden biriyle eşleşebilecek. Bu turda ilk maçlar 20 - 21 Temmuz, ikinci karşılaşmalar 27 - 28 Temmuz'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu turu geçmesi halinde 19 Temmuz'da kuraları çekilecek 3. ön eleme turuna çıkacak ve Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine bu sezon grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, muhtemel rakibi karşısında ikinci eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.



