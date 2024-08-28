SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay muhabire çok sinirlendi! "Yönetimi çağırayım mı?"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay muhabire çok sinirlendi! "Yönetimi çağırayım mı?"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.08.2024 01:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmesinin ardından Kerem Demirbay ve Gabriel Sara açıklamalarda bulundu. Kerem Demirbay'ın sorulan soruya sinirlenerek verdiği cevap dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay muhabire çok sinirlendi! "Yönetimi çağırayım mı?"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası Gabriel Sara ve Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay'ın soruya verdiği cevap ise dikkatleri çekti.

''İSTERSEN YÖNETİMİ ÇAĞIRAYIM ONLARA SOR''

Screenshot_1

Gazeteciden gelen “Üzgünsünüz ama arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Neler söylersin?” sorusu üzerine sarı - kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay “İstersen abi yönetimi çağırayım onlara sor? Ben futbolcuyum.” cevabını verdi.

Ve şöyle devam etti ''Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit, bugün başaramadık. Camiamız ve ülkemiz için üzgünüm.'' ifadeleri kullandı.

"PERFORMANSIM YETERLİ DEĞİL"

Screenshot_2

Gabriel Sara ise "Kendimi performansımla ilgili daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Böyle bir maç için yeterli değil. İleride baskı yapmamız gerekiyordu. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ama futbolda bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Bizim çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamak için hazır. Oyuna girecek olan herkes hazır. Herkes takıma yardımcı olmaktan gurur duyuyor. Ne olursa olsun kazanmak için oynuyoruz. Avrupa Ligi ya da Süper Lig nerede olursa olsun kazanmak hedefimiz." sözlerini sarf etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kerem Demirbay galatasaray şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
Olaydan 5 saat önce yardım istemişti! Eşi pompalı tüfekle vurdu

Olaydan 5 saat önce yardım istemişti! Eşi pompalı tüfekle vurdu

Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Cemal Enginyurt adeta isyan etti: Gelin tutuklayın lan!

Ferdi Kadıoğlu'nun vedası yürek burktu!

Ferdi Kadıoğlu'nun vedası yürek burktu!

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Performansı sonrası...

Real Madrid'de Arda Güler kararı! Performansı sonrası...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.