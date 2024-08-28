Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kerem Demirbay muhabire çok sinirlendi! "Yönetimi çağırayım mı?"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası Gabriel Sara ve Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu.

Kerem Demirbay'ın soruya verdiği cevap ise dikkatleri çekti.

''İSTERSEN YÖNETİMİ ÇAĞIRAYIM ONLARA SOR''

Gazeteciden gelen “Üzgünsünüz ama arada ciddi anlamda maaş bütçesi farkı var. Neler söylersin?” sorusu üzerine sarı - kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay “İstersen abi yönetimi çağırayım onlara sor? Ben futbolcuyum.” cevabını verdi.

Ve şöyle devam etti ''Şampiyonlar Ligi'ne gidemedik, Galatasaray'a yakışanı yapamadık. Üzgünüz. Futbol çok basit, bugün başaramadık. Camiamız ve ülkemiz için üzgünüm.'' ifadeleri kullandı.

"PERFORMANSIM YETERLİ DEĞİL"

Gabriel Sara ise "Kendimi performansımla ilgili daha iyisini yapabileceğimi biliyordum. Böyle bir maç için yeterli değil. İleride baskı yapmamız gerekiyordu. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ama futbolda bazen bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor. Bizim çok iyi bir takımımız var. Herkes oynamak için hazır. Oyuna girecek olan herkes hazır. Herkes takıma yardımcı olmaktan gurur duyuyor. Ne olursa olsun kazanmak için oynuyoruz. Avrupa Ligi ya da Süper Lig nerede olursa olsun kazanmak hedefimiz." sözlerini sarf etti.