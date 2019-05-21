SPOR

Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.05.2019 10:17 | Son Güncelleme

2018-2019 futbol sezonu Süper Ligde Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kapadokya'da balonlar Galatasaray bayrakları ile havalandı.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

Galatasaray hafta sonunda Başakşehir’i 2-1 mağlup etmesinin ardından ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından tüm yurtta olduğu gibi Kapadokya bölgesinde de coşkuyla kutlandı. Anatolian Balloonsta balon pilotu olan Eray Bora’da Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde balon sepetine astığı Galatasaray bayrağı ile turistler ile birlikte kutladı.

Anatolian Balloons firmasında balon pilotu olarak görev yapan Eray Bora, “ Tüm Türkiye’de Galatasaray’ın 22.şampiyonluğunu ilan etmesi büyük bir coşkuyla kutlandı. Bizde Kapadokya’da gökyüzünde balon turumuza katılan yerli ve yabancı turistler ile şampiyonluk coşkusunu kutladık. Galatasaray’ı tekrardan tebrik ediyoruz” dedi.

PARTNERSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilirSürekli hasta oluyorsanız sebebi bu olabilir
Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...
Samudio'dan Emre Akbaba ziyaretiSamudio'dan Emre Akbaba ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kapadokya

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Canlı yayında tartışma! O sorudan sonra ortam bir anda gerildi!

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Bakan Soylu'dan İstanbul açıklaması: Tahammül edemem

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Transfer resmen açıklandı! İşte Ajax'ın yeni yıldızı

Transfer resmen açıklandı! İşte Ajax'ın yeni yıldızı

Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...

Ve Lucescu açıkladı! Beşiktaş...

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı!

F.Bahçe seriyi lig sonunda yaptı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Canlı yayında açıkladı! Ribery geri dönüyor

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlık şoku

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

G.Saray’ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladılar

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Cengiz ve Albayrak müjdeleri açıkladı! Ryan Babel...

Braian Samudio Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Samudio'dan Emre Akbaba ziyareti

Kulüpler Birliği'nden Galatasaray'a kutlama

Kulüpler Birliği'nden G.Saray'a tebrik

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim!

G.Saray kutlamalarında sürpriz isim!

Lukas Podolski: Bu akşam tüm çaylar benden

'Bu akşam tüm çaylar benden'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.