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Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 10:51 | Son Güncelleme

Göztepe deplasmanından galibiyetle dönerek Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kupa törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören katılmayacak. Galatasaray'a kupayı Yıldırım Demirören yerine Başkan Vekili Ali Dürüst verecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun 34. haftasında Göztepe’yi deplasmadan 1-0 yenerek 75 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’a kupayı verecek isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray’ın şampiyonluk kupası törenine katılamayacağı için, kupa TFF Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verilecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, oğlunun mezuniyet töreni nedeniyle ABD’de olduğu için şampiyonluk töreninde yer alamayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk kupası törenine TFF adına Ali Dürüst ve genel sekreter Kadir Kardaş, Ali Düşmez katılacak ve sarı kırmızılı kulübün şampiyonluk kupasını Ali Dürüst takdim edecek. Yıldırım Demirören daha önce Galatasaray'a 2011-12 sezonu lig kupası, 2013-2014 Süper Kupa, 2014-15 lig kupası ve Türkiye Kupası, 2015-16 Süper Kupa'yı vermişti.

Ancak 2014'teki kupa seremonisinde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in elini sıkmamış ve bu olay günlerce gündemde kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ali Dürüst yıldırım demirören

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Törene katılacak yüzü yok ki nasıl katılsın.
GALATA SARAYLIYIM GALATA SARAYIN ŞAMPİYONLUĞUNDAN ÇOK OSMANLI SPORUN KÜME DÜŞTÜĞÜNE SEVİNDİM
tüpçü GS ye kupa vermeyi pek bi severdi. niyeyse?
hayatın GALATASARAYIMIZA kupa vermekle geçti.git biraz da başkalarından kupa alalım..:)
SENİN KATILMANI İSTEMİYORUZ ZATEN FENERASYONCU AZİZ YILDIRIMCI MİLANGAZ KAFA!!!! SEN GİT AZİZE İLE KONKEN PARTİSİNE !!!!
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