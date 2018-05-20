Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını Ali Dürüst verecek

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun 34. haftasında Göztepe’yi deplasmadan 1-0 yenerek 75 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’a kupayı verecek isim belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray’ın şampiyonluk kupası törenine katılamayacağı için, kupa TFF Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından verilecek.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, oğlunun mezuniyet töreni nedeniyle ABD’de olduğu için şampiyonluk töreninde yer alamayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk kupası törenine TFF adına Ali Dürüst ve genel sekreter Kadir Kardaş, Ali Düşmez katılacak ve sarı kırmızılı kulübün şampiyonluk kupasını Ali Dürüst takdim edecek. Yıldırım Demirören daha önce Galatasaray'a 2011-12 sezonu lig kupası, 2013-2014 Süper Kupa, 2014-15 lig kupası ve Türkiye Kupası, 2015-16 Süper Kupa'yı vermişti.

Ancak 2014'teki kupa seremonisinde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, Yıldırım Demirören'in elini sıkmamış ve bu olay günlerce gündemde kalmıştı.

