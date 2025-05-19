Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Bir araç kullanılamaz hale geldi

Üst üste üçüncü toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı kutlamak için sokaklara döküldü. Sokakları sarı‑kırmızı renklere boyayan coşkulu taraftarlar tezahüratlarla geceyi adeta gündüze çevirdi. Ancak kutlamalarda istenmeyen bir olay yaşandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Taraftarların attığı bir havai fişeğin bir araca gelmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Araç içerisindekiler dışarı çıkarken, araçta başlayan yangını görenler yangın tüpleri ile müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.