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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Bir araç kullanılamaz hale geldi

Galatasaraylılar, 25. lig şampiyonluğunu sokaklarda meşaleler ve bayraklarla kutluyor. Sokakları sarı‑kırmızı renklere boyayan coşkulu taraftarların kutlamasına gölge düşen bir olay yaşandı. Kutlamalarda istenmeyen görüntüler de kameralara yansıdı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gölge düştü! Bir araç kullanılamaz hale geldi
Cansu Akalp

Üst üste üçüncü toplamda 25. kez şampiyon olan Galatasaray taraftarı kutlamak için sokaklara döküldü. Sokakları sarı‑kırmızı renklere boyayan coşkulu taraftarlar tezahüratlarla geceyi adeta gündüze çevirdi. Ancak kutlamalarda istenmeyen bir olay yaşandı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Taraftarların attığı bir havai fişeğin bir araca gelmesi sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Araç içerisindekiler dışarı çıkarken, araçta başlayan yangını görenler yangın tüpleri ile müdahale etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. İtfaiye ekipleri otomobildeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Şampiyonluk galatasaray
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