Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları paylaşımı olay yarattı!

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun coşkusu devam ediyor.
Şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif olarak kullanan sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının başladığı saatlerde twitter sayfasından şampiyonluk sayıları ile ilgili bir paylaştı.
'Bilgilendirme' başlığı altında yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15 ve Trabzonspor'un da 6 şampiyonluğuna yer verildi.
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