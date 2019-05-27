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Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları paylaşımı olay yarattı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 27.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 2018/19 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da 22. zaferin mutluluğu yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından yaptığı şampiyonluk sayıları paylaşımıyla rakiplerine göndermede bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları paylaşımı olay yarattı!

Spor Toto Süper Lig'de 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluğun coşkusu devam ediyor.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif olarak kullanan sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe - Antalyaspor maçının başladığı saatlerde twitter sayfasından şampiyonluk sayıları ile ilgili bir paylaştı.

'Bilgilendirme' başlığı altında yapılan paylaşımda, Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 15 ve Trabzonspor'un da 6 şampiyonluğuna yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray spor toto süper lig Şampiyonluk

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