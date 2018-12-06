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Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Felipe Melo'yu kiralayacağı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.12.2018 09:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, yeniden sarı kırmızılıların gündemine geldi. Melo'nun sezonun geri kalan 6 aylık bölümünde oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar Felipe Melo'yu kiralayacağı iddia edildi

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

MELO KISA SÜRELİ İMZAYA HAZIR

2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN MELO BEĞENİSİ

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

(Yeni Şafak)

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Galatasaray felipe melo

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