Galatasaray'ın Simone Zaza ısrarı!

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve liderlik konusunda ağır bir yara almıştı.

Maçın ardından Cimbom, antrenmanlarına ara vermeden devam ederken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel Falcao'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.Galatasaray'da öne çıkan isim Mostafa Mohamed oldu. Attığı 5 golle damga vuran Mısırlı yıldız son maçta kırmızı kart gördü.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, sezon sonunda dev golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. O isim Simeone Zaza.Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone Zaza için Torino maçlarını yakından takip ettiği dile getirildi.Şu anda Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor.