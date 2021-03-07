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Galatasaray'ın Simone Zaza ısrarı!

07.03.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Simone Zaza ısrarı!

Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmak istediği iddia edilen Torino'nun forveti Simone Zaza için ısrarını sürdürdüğü iddia edildi.

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve liderlik konusunda ağır bir yara almıştı.

Maçın ardından Cimbom, antrenmanlarına ara vermeden devam ederken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel Falcao'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.Galatasaray'da öne çıkan isim Mostafa Mohamed oldu. Attığı 5 golle damga vuran Mısırlı yıldız son maçta kırmızı kart gördü.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, sezon sonunda dev golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. O isim Simeone Zaza.Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone Zaza için Torino maçlarını yakından takip ettiği dile getirildi.Şu anda Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor.

Öte yandan Torino'nun, Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu... İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyecek.Bununla beraber Torinolu yetkililer, Sözleşmesi 2023'te bitecek Simeone Zaza için 6 milyon euro bonservis talep edecek.Öte yandan Zaza'nın da, 1.5 - 2 milyon euro (şu anda aldığı rakam) maaşa onay vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği dile getirildi.Zirve yarışında olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne muhtemel katılacak olması, Zaza'yı transfere ikna edecek bir diğer unsur olarak gözüküyor.

Kariyerinde daha önce Juve Stabia, Sampdoria, Viareggio, Ascoli, Juventus, Sassuolo, West Ham ve Valencia gibi takımların formalarını giyen 29 yaşındaki golcünün Torino ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Bu sezon Torino formasıyla toplam 16 maça çıkan Simone Zaza, 4 gol atmayı başardı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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