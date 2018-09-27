Galatasaray'ın Sofiane Feghouli'nin menajerine 1 milyon 920 bin euro borçlu olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'da ilginç bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Sofiane Feghouli'yle ilgili menajerlik ücretinin hâlâ ödenmediği ortaya çıktı.

Dursun Özbek yönetimi İngiliz ekibi West Ham United'dan Feghouli'yi transfer ederken, 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Feghouli'nin bonservis ücretinin düşürülmesinde önemli rol oynayan oyuncunun menajeri Habib Antar'a da, bunun karşılığında bir ödeme taahhüdünde bulunuldu. Ağustos 2017'de yapılan sözleşmede 1 milyon 920 bin euroluk oyuncu temsilcisine ödeme maddesi eklendi.

Ödeme Cengiz'e kaldı

Konuyla ilgili Feghouli'nin menajeri Antar'a 1 milyon 920 bin euroluk paranın peşin olarak ödendiği iddia edilmişti. Ancak Özbek yönetiminin hiç ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Özbek yönetiminin Habib Antar'a, "UEFA tepemizde. Bizden en az 1 yıl ödeme bekleme" dediği ve menajerin de "Sözleşmemiz 5 yıllık. Acelem yok" cevabını verdiği belirtildi.

Mali açıdan sıkıntılı günler geçiren ve santrfor ile stoper transferini gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılı yönetim, kadroda da pek düşünülmeyen Feghouli'nin menajeri için şimdi 1 milyon 920 bin euroluk kaynak bulmak zorunda.

(Türkiye)

