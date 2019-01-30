Serdar Aziz transferinde son dakika gelişmesi

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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