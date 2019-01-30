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Serdar Aziz transferinde son dakika gelişmesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.01.2019 20:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile masaya oturmak için menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına gitti.

Serdar Aziz transferinde son dakika gelişmesi

Fenerbahçe, Serdar Aziz transferini bitirmek üzere... Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz, menajeriyle birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada Başkan Ali Koç ile bir araya gelen tecrübeli oyuncunun resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Galatasaray serdar aziz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
marcao serdar gibi 10 tane yapar la marcao iyi topcu salla bir var beş yok bu serdar iyi oldu gittigi
fenere hayırlı olsun
serdar aziz gökhan zan gibi 1 maç var 10 maç sakat oyuncuları bende sevmiyorum.fakat güzellikle elden çıkarmaya çalışsalardı belki 3-5 milyon euro kar ederdi kulüp.teknik direktörün istemediği oyuncuya kim bonservis verir
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