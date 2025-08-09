SPOR

Galatasaray'ın starı Mauro Icardi Arjantin basınına Cimbom'u övdü! Sakatlıktan dönüşü için tarih verdi...

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi kendi ülke basınına açıklamalarda bulundu. Icardi, sakatlıktan döneceği tarihi de açıkladı…

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülke basınından Telefe’ye röportaj verdi. Sakatlığının ardından tekrar antrenmanlara ve sahalara dönmeyi çok özlediğini belirten yıldız oyuncu, sahalara döneceği tarihi de açıkladı. İşte açıklamaları…

‘‘26 AĞUSTOS’A KADAR SAHADAYIM’’

Mauro Icardi, "Buraya dönmeyi, burada olmayı, yeniden antrenman yapmayı, yeniden maçlara çıkmayı, her şeyi özlemişim. Yakında oynamak için henüz izinli değilim. Ama 26 Ağustos’a kadar oynayacağım.’’ İfadelerini kullandı.

"GALATASARAY, İSTANBUL'U TEMSİL EDİYOR"

Icardi, "Artık iyileştim, takımla antrenman yapıyorum. Arjantin'de futbola düşkünüz, fanatiğiz ama burada insanlar başka seviye! Çok tutkulular. İnanılmaz bir şey. Galatasaray her şeyiyle İstanbul’u temsil ediyor. Galatasaray, dünyanın her yerinde yer almalı. Galatasaray, İstanbul'u temsil ediyor." açıklamasında bulundu.

‘‘BURASI BİZİM KALEMİZ’’

Mauro Icardi, "İstanbul, turistler için büyük bir lüks. Çok insan geliyor ve burada olmak, bunu yaşamak gerçekten bir zevk. Burası da bizim antrenman yaptığımız yer. Burası bizim kalemiz." dedi.

