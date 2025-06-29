Galatasaray'ın teklifi kabul edilirse Türkiye tarihine geçecek! Tam tamına 40 milyon Euro

Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar ise Brezilyalı futbolcuyu satmamak için rekor bedel talep etti.

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray'a Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara için Aston Villa yaklaşık 20 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Galatasaray bu teklifi direkt olarak reddederek 40 milyon Euro nakit istedi.

KABUL EDERLERSE TARİHE GEÇECEK

Aston Villa'nın bu rakamı kabul etmesi halinde Gabriel Sara, en yüksek bedelli transfer satışı olarak Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçecek. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan Sara, 2 gol 9 asistlik katkı sağladı.