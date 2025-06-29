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Galatasaray'ın teklifi kabul edilirse Türkiye tarihine geçecek! Tam tamına 40 milyon Euro

Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Takımın yıldızlarından Gabriel Sara'ya İngiliz ekibi Aston Villa talip oldu. Okan Buruk'un ayrılmasını istemediği Brezilyalı oyuncu için Galatasaray yönetimi kapıyı yüksekten açtı.

Galatasaray'ın teklifi kabul edilirse Türkiye tarihine geçecek! Tam tamına 40 milyon Euro
Emre Şen

Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar ise Brezilyalı futbolcuyu satmamak için rekor bedel talep etti.

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTEDİ

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Galatasaray'a Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer edilen Gabriel Sara için Aston Villa yaklaşık 20 milyon Euro bonservis teklifi yaptı. Galatasaray bu teklifi direkt olarak reddederek 40 milyon Euro nakit istedi.

KABUL EDERLERSE TARİHE GEÇECEK

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Aston Villa'nın bu rakamı kabul etmesi halinde Gabriel Sara, en yüksek bedelli transfer satışı olarak Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçecek. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan Sara, 2 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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galatasaray Gabriel Sara
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