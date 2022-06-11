Galatasaray'ın teklifini reddetti, Marsilya'ya imza attı! Bartuğ Elmaz'a tepki çok büyük... ''Taraftar affetmez''

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Bartuğ Elmaz, Fransız ekibi Marsilya'ya gidiyor. Fransız basını, Marsilya'nın Boubacar Kamara'nın Aston Villa'ya gitmesinin orta saha takviyesi yapacağını ve bu isimlerden birinin Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz olduğunu duyurdu.

Bartuğ'un, ocak ayında transfer görüşmesi yapmak için Marsilya'ya seyahat ettiğinin altı çizilirken, genç futbolcunun resmi imzasının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

DAYISI AÇIKLADI: MARSILYA

Öte yandan Bartuğ Elmaz'ın dayısı Tamer Karagöz de Marsilya transferini sosyal medya hesabından doğruladı. Karagöz, paylaşımında, "Allah'ın izniyle yeğenim Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'dan Marsilya'ya transferi gerçekleşti, onu yolcu etmeden önce adağını kesmek de bize nasip oldu. Allah yolunu açık etsin, başarıların daim olsun yeğenim benim (Gururumuzsun)" ifadelerini yazdı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR!



