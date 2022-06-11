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Galatasaray'ın teklifini reddetti, Marsilya'ya imza attı! Bartuğ Elmaz'a tepki çok büyük... ''Taraftar affetmez''

11.06.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız basını, Marsilya'nın yeni sezonun ilk transferini Bartuğ Elmaz ile yapmaya hazırlandığını duyurdu. Bartuğ'un dayısı Tamer Karagöz de transferi sosyal medya hesabından onayladı. Galatasaray taraftarı bu olayın ardından genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. Galatasaray'ın sözleşme teklifini reddedip başka takıma imza atan Bartuğ'a tepki çok büyük...

Galatasaray'ın teklifini reddetti, Marsilya'ya imza attı! Bartuğ Elmaz'a tepki çok büyük... ''Taraftar affetmez''
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Bartuğ Elmaz, Fransız ekibi Marsilya'ya gidiyor. Fransız basını, Marsilya'nın Boubacar Kamara'nın Aston Villa'ya gitmesinin orta saha takviyesi yapacağını ve bu isimlerden birinin Galatasaray'dan ayrılan Bartuğ Elmaz olduğunu duyurdu.

Bartuğ'un, ocak ayında transfer görüşmesi yapmak için Marsilya'ya seyahat ettiğinin altı çizilirken, genç futbolcunun resmi imzasının kısa süre içerisinde açıklanacağı aktarıldı.

DAYISI AÇIKLADI: MARSILYA

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Öte yandan Bartuğ Elmaz'ın dayısı Tamer Karagöz de Marsilya transferini sosyal medya hesabından doğruladı. Karagöz, paylaşımında, "Allah'ın izniyle yeğenim Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'dan Marsilya'ya transferi gerçekleşti, onu yolcu etmeden önce adağını kesmek de bize nasip oldu. Allah yolunu açık etsin, başarıların daim olsun yeğenim benim (Gururumuzsun)" ifadelerini yazdı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERİYOR!

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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