Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'u terleten soru! Fatih Terim yanıtı olay oldu

Galatasaray'ın Teknik direktörü Okan Buruk Mehmet Demirkol'un sunuculuğunu üstlendiği YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Demirkol'un teknik direktörlük ve oyunculuk kariyeri toplamında Türkiye'de en fazla şampiyonluk kupası kazanan kişi olduğunu söylemesi üzerine kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Buruk, zaman zaman terleten sorularla karşı karşıya kaldı.

"Hangi transfer seni çok şaşırttı?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Okan Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi Torreira. O, ilk istediğim oyuncuydu. Bekledik de bu arada"

"OKAN BURUK MU DAHA İYİ, TORREİRA MI?"

Bu açıklama üzerine Demirkol'un "Oyuncu olarak sen mi daha iyisin, Torreira mı?" sorusuna yanıt veren Galatasaray'ın Teknik direktörü Okan Buruk önce gülümsedi ardından da şu açıklamayı yaptı:

"Ben biraz daha iyiydim. Ama onun savunma yönü daha çok daha iyiydi bana göre. Oyun kurması, topa sahip olması. Ben biraz daha forvetlerin yanında gezen bir oyuncuydum...

Icardi'yi ise çok bekledik, ona bir yer ayırdık. Olma olasılığı çok yüksekti. 'Çok büyük bir golcü aldık' dedim. "



