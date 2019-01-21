SPOR

Hasret bitiyor! Yeni golcü kontrolden geçecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2019 08:02 | Son Güncelleme

Galatasaray, forvet transferinde Alan ile birlikte ismi öne çıkan Sparta Prag'ın golcüsü Benjamin Tetteh'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın Benjamin Tetteh'in sağlık kontrollerinden geçireceği iddia edildi.

Hasret bitiyor! Yeni golcü kontrolden geçecek

Transfer için çalışmalarını sürdüren ve taraftarın da artık büyük bir heyecanla beklediği forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'ın, Sparta Prag'dan gözdesi Benjamin Tetteh ile anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Gana basınında yer alan son detaylara göre sarı-kırmızılıların Tetteh transferinde artık bir sorun kalmadı. Everton ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği genç oyuncu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, 21 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

MENAJERİ "TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ

Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri Pavel Zika, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada farklı ülkelerden teklifler aldıklarını söylemişti.

Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíka ''Tetteh için birkaç farklı ülkeden teklifler aldığımızı söyleyebilirim. İngiltere'den de ciddi bir teklif var ve Ocak sonuna kadar zamanımız olacak." demişti.

Bu sezon 22 maçta 1613 dakika süre alan Ganalı oyuncu, 9 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

PARTNERGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşküGökhan'ın 5,5 milyon liraya satılık tarihi köşkü
Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!
G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Benjamin Tetteh

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

Beşiktaş'ta bir devir kapanıyor! Şok gelişme

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

Başakşehir kaldığı yerden! Trabzon'u yıktılar

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

G.Saray'da bir ayrılık daha! KAP'a bildirildi

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

4 Ocak'ta G.Saray'a imza atıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasret bitiyor! Yeni golcü kontrolden geçecek

Hasret bitiyor! Yeni golcü kontrolden geçecek

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Serdar Aziz için F.Bahçe'yi açıkladı!

Lukas Haraslin'in Türk bayraklı paylaşımı Galatasaraylıları heyecanlandırdı

G.Saraylıları heyecanlandıran paylaşım!

Engin Baytar: Fatih Terim isterse seve seve Galatasaray'a dönerim

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

Eren Derdiyok, Guangzhou Evergrande ile anlaştı

İşte Eren Derdiyok'un yeni takımı

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.