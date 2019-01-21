Hasret bitiyor! Yeni golcü kontrolden geçecek

Transfer için çalışmalarını sürdüren ve taraftarın da artık büyük bir heyecanla beklediği forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'ın, Sparta Prag'dan gözdesi Benjamin Tetteh ile anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Gana basınında yer alan son detaylara göre sarı-kırmızılıların Tetteh transferinde artık bir sorun kalmadı. Everton ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği genç oyuncu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, 21 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı kaydedildi.

MENAJERİ "TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ

Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri Pavel Zika, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada farklı ülkelerden teklifler aldıklarını söylemişti.

Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíka ''Tetteh için birkaç farklı ülkeden teklifler aldığımızı söyleyebilirim. İngiltere'den de ciddi bir teklif var ve Ocak sonuna kadar zamanımız olacak." demişti.

Bu sezon 22 maçta 1613 dakika süre alan Ganalı oyuncu, 9 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.

