Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku basında yer alan haberlerin ardından 12 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleti arasında yer alıyor. Peki Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcunun hayatı ve biyografisi...

ALEXANDER DJİKU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alexander Djiku 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya geldi.

Alexander Djiku Strasbourg takımında defans pozisyonunda oynamaktadır.

Fransız asıllı Ganalı millî futbolcu Alexander Djiku'nun profesyonel kariyerine 2012 yılında Bastia B kulübünde başladığı biliniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ALEXANDER DJİKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexander Djiku'nun altyapı kariyeri:

Bastia

Alexander Djiku'nun rofesyonel kariyeri:

2012–2016 Bastia B

2014–2017 Bastia

2017–2019 Caen

2019– Strasbourg

