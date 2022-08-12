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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

12.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, defans oyuncusu Alexander Djiku için Strasbourg ile transfer görüşmelerine başladı. Fransız basınında yer alan haberler Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdı. Strasbourg'da forma giyen ünlü futbolcu ile ilgili çok sayıda vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alexander Djiku basında yer alan haberlerin ardından 12 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleti arasında yer alıyor. Peki Alexander Djiku kimdir? Alexander Djiku nereli ve kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği yıldız futbolcunun hayatı ve biyografisi...

ALEXANDER DJİKU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alexander Djiku 9 Ağustos 1994 yılında Montpellier, Fransa'da dünyaya geldi.

Alexander Djiku Strasbourg takımında defans pozisyonunda oynamaktadır.

Fransız asıllı Ganalı millî futbolcu Alexander Djiku'nun profesyonel kariyerine 2012 yılında Bastia B kulübünde başladığı biliniyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ ALEXANDER DJİKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alexander Djiku'nun altyapı kariyeri:

Bastia

Alexander Djiku'nun rofesyonel kariyeri:

2012–2016 Bastia B
2014–2017 Bastia
2017–2019 Caen
2019– Strasbourg

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galatasaray strasbourg strasbourg fc
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