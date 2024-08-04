SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 09:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmesi yürüttüğü Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi

İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara, kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray'ın, son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Norwich City'ye Sara için 18 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi ve oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
galatasaray
En Çok Okunan Haberler
''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

''Galatasaraylı oyuncular Büyükekşi'nin gittiğine üzülmüşler gibi...''

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Cinsel organı sebebiyle Olimpiyatlarda başarısız oldu!

Kaya Çilingiroğlu'nun başı dertte! Oturduğu binanın suyu kesildi, asansör iptal edildi

Kaya Çilingiroğlu'nun başı dertte! Oturduğu binanın suyu kesildi, asansör iptal edildi

İsrail'e gece saatlerinde füze saldırısı!

İsrail'e gece saatlerinde füze saldırısı!

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.