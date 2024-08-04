Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Gabriel Sara, İstanbul'a geldi

İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

Uçaktan Galatasaray formasıyla inen Sara, kendisini bekleyen kulüp yetkilileri eşliğinde konaklayacağı otele geçti.

Galatasaray'ın, son işlemlerin ardından Brezilyalı futbolcuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

TEKLİF BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Norwich City'ye Sara için 18 milyon euro civarında bonservis bedeli ödemesi ve oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.