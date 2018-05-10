Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk isim Trezeguet

Sarı-kırmızılı takımı gençleştirme kararı alan Fatih Terim'in, transfer listesindeki ilk ismin Kasımpaşa'da forma giyen Trezeguet olduğu öğrenildi. Mısırlı futbolcu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif olarak düşünülürken Fatih Terim'in sezon biter bitmez, yeni seçilecek başkandan bu başarılı oyuncunun transferi adına girişimlerin başlamasını isteyeceği belirtildi. Satın alma opsiyonu bulunan Kasımpaşa, Anderlecht'ten kiraladığı 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini geçtiğimiz günlerde almıştı.

Mavi-beyazlı yönetim, oyuncu için Belçika ekibine 2 milyon euro öderken Galatasaray'ın transferi bitirebilmesi için bu rakamı ikiye katlaması gerektiği dile getiriliyor. Fatih Terim'in takımında görmek istediği Trezeguet de Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesinden oldukça memnun... Kulüplerin anlaşması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini belirten başarılı futbolcu, "Ancak şu an Kasımpaşa forması giyiyorum ve kulübümün başarısı için mücadele ediyorum. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. (FOTOMAÇ)





