Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Benjamin Pavard konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan oyuncu sosyal medyadan öyle bir şey yaptı ki taraftarlar transfer ateşini yaktı.

LEROY SANE’NİN VİEOSUNU PAYLAŞTI!

Benjamin Pavard, Kayserispor maçı çıkışı minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane'ye, 'Sane abi' diye seslenerek imza istediği anların paylaşıldığı videoyu repost ederek kendi sayfasında 2,4 Milyon takipçisi ile paylaştı. Bu anlar Galatasaray taraftarları arasında transfer ateşinin yanmasına sebep oldu.

ARDINDAN SİLDİ!

Fransız oyuncu, taraftarların paylaşımı görmesinin ardından kendisine gelen yorumlar üzrerine bir süre sonra repostunu geri çekti.

SINGO OLMAZSA YEDEKTE BEKLETİLİYOR

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un takımda hem sağ bek oynayabilen hem de stoper bölgesinde alternatif oluşturabilen bir oyuncu talep etmesi sonrası gündeme gelen isimlerden biri olan Pavard’da yol haritası belli oldu. Sarı kırmızılılar Monaco’dan Singo ile anlaşmasına rağmen transferde pürüz çıkması ihtimaline karşılık süreci ince eleyip sık dokuyor. Pavard ismini de aynı titizlikle yedekte bekletiyor.