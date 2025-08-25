SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı...

Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Inter forması giyen Benjamin Pavard’dan sosyal medyayı sallayacak bir hareket geldi. Yıldız isim Leroy Sane’nin viedosunu paylaşınca ortalık karıştı.

Galatasaray'ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı...
Burak Kavuncu
Benjamin Pavard

Benjamin Pavard

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da Benjamin Pavard konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların transfer gündeminde yer alan oyuncu sosyal medyadan öyle bir şey yaptı ki taraftarlar transfer ateşini yaktı.

LEROY SANE’NİN VİEOSUNU PAYLAŞTI!

Galatasaray ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı... 1

Benjamin Pavard, Kayserispor maçı çıkışı minik bir Galatasaray taraftarının Leroy Sane'ye, 'Sane abi' diye seslenerek imza istediği anların paylaşıldığı videoyu repost ederek kendi sayfasında 2,4 Milyon takipçisi ile paylaştı. Bu anlar Galatasaray taraftarları arasında transfer ateşinin yanmasına sebep oldu.

ARDINDAN SİLDİ!

Galatasaray ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı... 2

Fransız oyuncu, taraftarların paylaşımı görmesinin ardından kendisine gelen yorumlar üzrerine bir süre sonra repostunu geri çekti.

SINGO OLMAZSA YEDEKTE BEKLETİLİYOR

Galatasaray ın transferdeki hedeflerinden biri olan Benjamin Pavard sosyal medyadan transfer ateşini yaktı! Taraftarları heyecan sardı... 3

Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un takımda hem sağ bek oynayabilen hem de stoper bölgesinde alternatif oluşturabilen bir oyuncu talep etmesi sonrası gündeme gelen isimlerden biri olan Pavard’da yol haritası belli oldu. Sarı kırmızılılar Monaco’dan Singo ile anlaşmasına rağmen transferde pürüz çıkması ihtimaline karşılık süreci ince eleyip sık dokuyor. Pavard ismini de aynı titizlikle yedekte bekletiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdal Adalı 7.5 milyon euro teklifi reddetti! Serdal Adalı 7.5 milyon euro teklifi reddetti!
Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı! Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika galatasaray inter
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Niğde'de zabıta torbacı çıktı! Mafyadan tahliye baskısı iddiası

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

The Guardian Livakoviç'i açıkladı! Fener bayram etti...

The Guardian Livakoviç'i açıkladı! Fener bayram etti...

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Yusuf Akçiçek'in scout raporu ortaya çıktı!

Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Singo'da son dans! Transfer her an bitebilir...

Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan o ismi transfer ediyor...

Acun Ilıcalı Beşiktaş'tan o ismi transfer ediyor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.