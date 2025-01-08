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Galatasaray'ın transferini Bafetimbi Gomis bitirecek! Yönetim eski yıldızla iletişime geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.01.2025 10:56
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Galatasaray'ın Mikautadze ile temaslarını sürerken, Lyon ile yapılan son görüşmelerde 22 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklif edilmişti. İşi garantiye almak isteyen Sarı-Kırmızılılar efsane forvet Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu. Gomis'ten, Mikautadze'ye Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.

Galatasaray'ın transferini Bafetimbi Gomis bitirecek! Yönetim eski yıldızla iletişime geçti

Okan Buruk, forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek bir yıldız arayışında, 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemişti. Yönetim de Gürcü forvet konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Son olarak, Lyon kulübüne 22 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklif edildi.

GOMIS DEVREYE GİRDİ

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Yanıt beklenirken, Galatasaray işi sağlama almak için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu.

'GALATASARAY'I ANLAT'

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Lyon'un efsane futbolcularından ve Galatasaray'da oynadığı dönemde de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.

Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray gomis
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