Galatasaray'ın transferini Bafetimbi Gomis bitirecek! Yönetim eski yıldızla iletişime geçti

Okan Buruk, forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek bir yıldız arayışında, 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemişti. Yönetim de Gürcü forvet konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Son olarak, Lyon kulübüne 22 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus teklif edildi.

GOMIS DEVREYE GİRDİ

Yanıt beklenirken, Galatasaray işi sağlama almak için Bafetimbi Gomis'i devreye soktu.

'GALATASARAY'I ANLAT'

Lyon'un efsane futbolcularından ve Galatasaray'da oynadığı dönemde de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.