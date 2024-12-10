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Galatasaray'ın transferini Osimhen bitiriyor! Özel olarak görüştü: Bize gel!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.12.2024 10:55
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Süper Lig'de ilk yarının bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'da transfer hareketliliği başlamış durumda. Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündeminde olan yıldız isim için girişimlere başlarken Osimhen'den bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın transferini Osimhen bitiriyor! Özel olarak görüştü: Bize gel!
Gift Orban

Gift Orban

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Süper Lig'de arar transfer dönemi yaklaşırken geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen Gift Orban için harekete geçti.

GALATASARAY İSTİYOR

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Fransız ekibi Lyon'da forma giyen ve kulüpte yaşanan mali sorunlar nedeniyle elden çıkarılacak olan Orban için Galatasaray'da devreye girerken, Osimhen'den bir hamle geldi.

OSIMHEN: "BİZE GEL"

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Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu. Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.

Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Gift Orban, 2 kez fileleri havalandırdı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika Gift Orban Osimhen
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ederse Osimhen ikna eder.
adamsın
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