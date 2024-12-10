Galatasaray'ın transferini Osimhen bitiriyor! Özel olarak görüştü: Bize gel!

Süper Lig'de arar transfer dönemi yaklaşırken geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor'un da gündemine gelen Gift Orban için harekete geçti.

GALATASARAY İSTİYOR

Fransız ekibi Lyon'da forma giyen ve kulüpte yaşanan mali sorunlar nedeniyle elden çıkarılacak olan Orban için Galatasaray'da devreye girerken, Osimhen'den bir hamle geldi.

OSIMHEN: "BİZE GEL"

Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı süper yıldız için vatandaşı Osimhen'i devreye soktu. Attığı gollerle taraftarı coşturan, 40 yıllık Galatasaraylı gibi davranan Osimhen, Orban ile görüşerek "Bize gel" dedi.

Lyon'da bu sezon 5 maçta süre bulan Gift Orban, 2 kez fileleri havalandırdı.