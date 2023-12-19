Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşmesine takımın yıldız isminden ilk yorum: Onları istiyordum!

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Sparta Parg olurken, tecrübeli oyuncu Jakub Pesek, eşleşmeyi değerlendirdi.

"ONLARI İSTİYORDUM"

Kuradan önce de Galatasaray'ı istediğini söyleyen Pesek, "Kuradan çok mutluyum. Muhtemel rakipleri gördüğümden beri Galatasaray'ı istiyordum. Harika bir takımla mücadele edeceğimiz için mutluyum." dedi.

"CEHENNEM..."

İstanbul'daki atmosfere değinen Pesek, "Kolay değil ama elimizden geleni yapıp başarılı olacağımıza inanıyorum. Türkiye'de harika bir atmosfer var, orada maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Eminim ki rövanş maçında bizim taraftarlarımız da bir 'cehennem' yaratacaktır." ifadelerini kullandı.





