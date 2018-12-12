İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
13 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli olacak.
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Galatasaray'ın şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
Salzburg
Zenit
Dinamo Zagreb
Arsenal
Dinamo Kiev
Chelsea
Frankfurt
Bu takımların da Galatasaray'ın muhtemel rakibi olması ihtimali bulunuyor:
Leverkusen/Zürih
Real Betis/Milan
Villareal/Rapid Vien/Rangers
Genk/Malmö/Sarpsborg
Krasnodar/Sevilla/Standard Liege
Galatasaray'ın ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarından da gelecek 4 takım muhtemel rakipleri arasında yer alacak.
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