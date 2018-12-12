İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

13 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

Salzburg

Zenit

Dinamo Zagreb

Arsenal

Dinamo Kiev

Chelsea

Frankfurt

Bu takımların da Galatasaray'ın muhtemel rakibi olması ihtimali bulunuyor:

Leverkusen/Zürih

Real Betis/Milan

Villareal/Rapid Vien/Rangers

Genk/Malmö/Sarpsborg

Krasnodar/Sevilla/Standard Liege

Galatasaray'ın ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarından da gelecek 4 takım muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

