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İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ın, son 32 turundaki rakibi 17 Aralık'ta belli olacak. Sarı kırmızılıların 7 muhtemel rakibi kesinleşti.

İşte G.Saray'ın muhtemel rakipleri!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

13 Aralık Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi ve 14 Aralık Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi maçlarının ardından Galatasaray'ın bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli olacak.

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 17 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray'ın şu ana kadar kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

Salzburg
Zenit
Dinamo Zagreb
Arsenal
Dinamo Kiev
Chelsea
Frankfurt

Bu takımların da Galatasaray'ın muhtemel rakibi olması ihtimali bulunuyor:

Leverkusen/Zürih
Real Betis/Milan
Villareal/Rapid Vien/Rangers
Genk/Malmö/Sarpsborg
Krasnodar/Sevilla/Standard Liege

Galatasaray'ın ayrıca Şampiyonlar Ligi gruplarından da gelecek 4 takım muhtemel rakipleri arasında yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Admin neyin kafasını yaşıyorsun, zaten son 32 takım kalacak ve sen muhtemel rakipler diye topunu saymışsın, sırf haber yapmak için başlık atmışsın, çakal seniii;))
hadi arsenal ya da chelsea
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