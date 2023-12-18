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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılılar play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti

18.12.2023 15:19 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Avrupa Ligi’nde Son 16’ya kalacak olan takımları belirleyecek kura çekiminde sarı-kırmızılıların rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılılar play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti

Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayaran UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde sarı-kırmızılılar Sparta Prag ile eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER

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Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting

Benfica-Toulouse

Braga - Karabağ

Shakhtar-Marsilya

MAÇ TARİHLERİ BELLİ OLDU

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18 Aralık'ta çekilecek kura çekiminin ardından rakipler belli olacak. Galatasaray'ın play-off turundaki maçları 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ilk maçını 15 Şubat'ta evinde oynayacak.

KUPANIN FAVORİSİ SEVILLA BU YIL YOK

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UEFA Avrupa Ligi'nin 'belalısı' olarak tabir edilen Sevilla bu yıl kupada mücadele edemeyecek. Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlayan İspanyol temsilcisi, Avrupa kupalarına veda etmişti.

LIVERPOOL VE WEST HAM FAVORİ GÖZÜKÜYOR

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Bu yıl Avrupa macerasının UEFA Avrupa Ligi'nde geçiren Liverpool ve West Ham United kupanın favorileri arasında yer alıyor.

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